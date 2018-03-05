Araştırma: Çalışmayan Kadınların Önceliği Aile

"Dijital işte kız kardeşlik network'ü" BinYaprak'ın, Xsights Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle gerçekleştirdiği Kadın ve İstihdam konulu "Eşitlik Araştırması"nın yeni sonuçlarında çalışmayan kadınların önceliğinin aile olduğu ortaya çıktı.

BinYaprak ile sosyal araştırmalar gerçekleştiren Xsights Araştırma ve Danışmanlık işbirliğiyle Türkiye genelinde yapılan "Kadın ve İstihdam" konulu "Eşitlik Araştırması", 18 yaş ve üstü Türkiye temsili 750'si kadın 750'si erkek olmak üzere 1,500 katılımcı ile gerçekleştirildi.

"Kadınların istihdama katılımıyla ekonomi yüzde 20 büyür"

BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak araştırmayla ilgili olarak, "Türkiye'de kadınların istihdam katılımının OECD seviyelerini yakaladığında ülke gelirimizin yüzde 20 artacağını biliyoruz. Kadın çalışacak, ülke güçlenecek. Araştırma sonuçlarımız gelişim alanlarımıza da ışık tutuyor. Kurumların çalışan anneyi desteklemesi kritik bir noktadır. Bireylerin ise -kadın ve erkek- hane ekonomisini geliştirmek için üstlerine düsen eşit ebeveynlik, eşit sorumluluk konusunda bilinçlenmeye ve birbirinden öğrenmeye ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Çiğdem Penn ise, çalışmanın kadınlar için ifade ettiği ilk üç kavramı şöyle açıkladı: "Kadınların yüzde 61'i için çalışmak ekonomik özgürlük, yüzde 36'sı için aileye katkı, yüzde 31'i için ise özgüven anlamına geliyor. Çalışmanın hayatı devam ettirmek için gerekli bir eylem olduğunu düşünen erkeklerin oranı yüzde 22 iken kadınlar arasında bu oran sadece yüzde 10 olarak karşımıza çıktı. Kadın istihdamı konusunda, eylem ile söylemin birbirini tutmadığını araştırma sonuçlarında görebiliriz."

Evli kadının dünyası

Eşitlik araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre kadınların evlendikten sonra çalışmaması gerektiğini düşünen erkekler yüzde 25 olarak belirlenirken, kadınlar arasında bu oran yüzde 14 olarak hesaplandı. Araştırma sonuçlarına göre her on erkekten beşi (yüzde 51) kadınların çalışmak için eşlerinden izin alması gerektiğini düşünüyor. Bu düşünceye katılan kadınların sayısı ise yüzde 36.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 73'ü, erkeklerin ise yüzde 65'i çalışarak eşine destek olmaları gerektiğini düşünüyor. Erkeklerin yüzde 74'ü ise ailenin ekonomik ihtiyaçlarını giderme yükümlülüğünün kendilerinde olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya göre erkeklerin yüzde 61'i evli kadınların mesai şartlarına uymasının zor olduğunu düşünürken, kadınlarda ise bu oranın yüzde 48 olduğu görülüyor. Erkeklerin yüzde 57'si kadınların işlerine aşırı bağlı olmasının sorun olduğunu belirtirken kadınlarda ise bu oran yüzde 37'lere geriliyor.

Evli kadınların yüzde 74'ü ev işleri ve çocukların sorumluluğunun eşler arasında eşit paylaşılması gerektiğini düşünürken, erkeklerin ise yüzde 66'sı bu ifadeye katılıyor.

Çalışan anneler maaşlarını ev için harcıyor

Düzenli bir işe sahip olan kadınların yüzde 43'ü gelirlerinin tümünü ev giderleri için harcadıklarını belirtirken, erkeklerin ise yüzde 35'i tüm gelirlerini ev giderleri için harcadıklarını söylüyor. Evli kadınlar arasında tüm gelirini ev giderleri için harcayan kadınların oranı ise yüzde 45.

Kadınların yüzde 51'i çalışan annelerin çocuklarının sorumluluk sahibi olacaklarını ve yüzde 37'si ise çalışan annelerin çocukları ile daha kaliteli zaman geçireceklerini düşünüyor. Erkekler genel olarak çalışan bir annenin çocuklarının bu durumdan olumsuz etkileneceklerini düşünüyor. Araştırmaya katılan erkeklerin sadece yüzde 40'ı çalışan annelerin çocuklarının sorumluluk sahibi olacaklarını düşünüyor.

Ankette yer alan "Dışarda çalışan annenin çocukları olumsuz etkilenir" ifadesine katılan kadınların oranı yüzde 31 olarak belirlenirken erkeklerde ise bu oran yüzde 47. "Henüz ilkokula gitmeyen bir çocuk, annesi çalışırsa olumsuz etkilenir" ifadesine ise kadınların yüzde 41'i ve erkeklerin yüzde 48'i katılıyor.

Çalışmayan kadınlar için öncelik aile

Çalışma hayatında olmayan kadınların çalışmama nedenleri sorgulandığında ailevi sebepler öne çıkıyor. Araştırmaya katılan çalışmayan kadınların yüzde sekizi "Evime/aileme vakit ayırma gerekliliği", yüzde yedisi "çocuk sahibi olması", yüzde altısı "evlenmiş olması" ve yüzde beşi ise "eşinin istemediğini" belirtiyor.

Çalışmayan kadınların yüzde 14'ü ise ihtiyaçları olmadığı için çalışmadıklarını söylüyor. Çalışmayan erkeklerin çalışmama nedenlerine bakıldığında ise emekli olmaları yüzde 24 ile ilk sırada yer alıyor. Kadınlar dış etkenler nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşırken, erkekler için çalışma hayatında olmama sebebi sadece çalışma sürelerini doldurmaları olarak gözlemleniyor.

BinYaprak Hakkında

BinYaprak; iş hayatına atılmaya hazırlanan farklı coğrafyalardaki üniversiteli kadınla, çalışan kadının ilham, tecrübe ve iş fırsatlarını paylaştıkları dijital işte kız kardeşlik networkü. BinYaprak, www.binyaprak.com adresindeki servisi ve sosyal medya hesaplarıyla üye ve takipçilerine ilham verirken, yine dijital platformlarda eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir.

Xsights Araştırma ve Danışmanlık Hakkında:

2004 yılında Londra'da kurulan XSIGHTS, analitik düşünce ve sadeliğe inanan bir araştırma şirketidir. Xsights'ın önerileri en sade ve uygulanabilir olmasıyla öne çıkmaktadır. Yapılan tüm analizler, iş ortaklarına en faydalı iç görüleri sağlamak için, en uygun istatiksel yöntemlerden faydalanarak yapılmaktadır. Xsights elde edilen verilerden maksimum faydayı sağlamak için, toplanan verilerin dışında, sektör şartları ve makro seviyedeki değişkenleri de hesaba katarak, veriye dayanan önerilerde bulunur. - İstanbul