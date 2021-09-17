Araştırma: Büyük Tunç Çağı Göçü süt tüketimiyle desteklendi - Haberler
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Araştırma: Büyük Tunç Çağı Göçü süt tüketimiyle desteklendi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Araştırma: Büyük Tunç Çağı Göçü süt tüketimiyle desteklendi

Almanya'da yürütülen bir araştırma, süt ve süt ürünlerinin diyete dahil edilmesinin, Büyük Tunç Çağı'ndaki göçün gerçekleşmesinde önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Almanya'da yürütülen bir araştırma, süt ve süt ürünlerinin diyete dahil edilmesinin, Büyük Tunç Çağı'ndaki göçün gerçekleşmesinde önemli rol oynadığını ortaya koydu.

Dailymail'in haberine göre, Almanya'nın Jena şehrindeki Max Planck İnsanlık Tarihi Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, Rusya bozkırlarından harekete geçen göçebe toplulukların 5 bin yıl önce Avrupa'nın batısından Moğolistan'a kadar hareket ettiği Büyük Tunç Çağı Göçü'nün süt ve süt ürünleri tüketimiyle desteklendiği bulgusuna ulaşıldı.

Tunç Çağı'nın başlarında insanlık tarihini değiştirecek kitlesel göç dalgası, Rusya steplerinden harekete geçti.

"Yamyana" olarak bilinen göçebe topluluklarından bazıları Avrupa'nın batısına ve İskandinavya bölgesine doğru hareket ederken diğer bir grup Moğolistan'a kadar ilerleyerek doğuya yöneldi.

Söz konusu toplulukların, 5 bin yıl önce bu kadar uzak mesafeleri nasıl aştıkları bugüne dek gizemini koruyordu.

Max Planck İnsanlık Tarihi Enstitüsü araştırmacıları, uzun süren yolculuğun başarısındaki sırrın, süt ve süt ürünleri tüketimi olduğu sonucuna vardı.

Göçebe gruplar, hareket ederken süt tüketmekle kalmayıp laktoz tüketimini kolaylaştıran genlerini de Avrupa'ya taşımış oldu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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