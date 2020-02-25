Araştırma: Bilim insanları nefes almayan bir canlı keşfetti
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Araştırma: Bilim insanları nefes almayan bir canlı keşfetti

Tel Aviv Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu.

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:12
Araştırma: Bilim insanları nefes almayan bir canlı keşfetti

Bilim insanları, nefes almadığı olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.


LiveScience'ın haberine göre, Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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