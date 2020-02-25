Araştırma: Bilim insanları nefes almayan bir canlı keşfetti

25.02.2020 20:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:12

Bilim insanları, nefes almadığı genetik olarak ispatlanan bir parazit keşfetti.



LiveScience'ın haberine göre, Tel Aviv Üniversitesinden evrim biyoloğu Dorothee Huchon liderliğindeki ekip, bir balık paraziti olan H. salminicola'nın mitokondriyal genoma sahip olmadığını, dolayısıyla nefes almasının yolu bulunmadığını ortaya koydu. Euronews.com'da Görüntüle