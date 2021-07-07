Araştırma: Balıklar uyuşturucuya bağımlı hale gelebiliyor
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Araştırma: Balıklar uyuşturucuya bağımlı hale gelebiliyor

Araştırma: Balıklar uyuşturucuya bağımlı hale gelebiliyor
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çekya'daki bir araştırmada, iki ay boyunca insan dışkısı yoluyla arıtma suyundan nehirlere ve akarsulara karışmış uyuşturuculara maruz kalan balıkların bağımlılık belirtileri gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Çekya'daki bir araştırmada, iki ay boyunca insan dışkısı yoluyla arıtma suyundan nehirlere ve akarsulara karışmış uyuşturuculara maruz kalan balıkların bağımlılık belirtileri gösterdiği sonucuna ulaşıldı.

Daily Mail'in haberine göre, Çekya'da bir grup araştırmacının yürüttüğü yeni bir çalışma, metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin insan dışkısı yoluyla kanalizasyondan nehirlere karışıp alabalıkları zehirlediği ve hayvanları metamfetamin bağımlısı yaptığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, uyuşturucuyla kirlenmiş sulara konulan kahverengi alabalıklarla laboratuvar deneyleri gerçekleştirdi.

Araştırmacı ekip, metamfetamin ile kirletilmiş sulara konulan balığın daha az aktif hale geldiği ve rahatsız edici düzeyde bağımlılık sergilediği bulgusuna ulaştı.

Çekya Prag Yaşam Bilimleri Üniversitesinden uzmanlar tarafından yürütülen çalışmanın yazarı Pavel Horky, metamfetamin ve diğer kirleticilerin, bu maddelerin kullanıcılarının dışkılarıyla atık su arıtma tesislerinden yüzey sularına karıştığını ifade etti.

Araştırmacılar, balıkların sudaki düşük metamfetamin seviyelerine bağımlı hale gelmesi durumunda, yoksunluğun etkilerini hissedecekleri ve uyuşturucuyu arayacakları sonucuna ulaştı.

Evlerden tatlı sulara akıtılan düşük seviyedeki metamfetamine bağımlılık duymaya başlayan balıkların, su arıtma tesislerinin bulunduğu alanların yakınında toplanmaya başlayabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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