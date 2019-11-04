Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi’nin (CIES) UEFA'ya bağlı 31 lig hakkında yaptığı detaylı araştırmanın sonucuna göre "Süper Lig" Avrupa ligleri arasında yaş ortalaması, yabancı oyuncu sayısı ve bir yıl içinden yapılan transfer sayısında en yüksek olan liglerden biri

04.11.2019 22:28
Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de

Türkiye Süper Lig'i, Avrupa ligleri arasında yaş ortalaması, yabancı oyuncu sayısı ve bir yıl içinde yapılan transfer sayısında en yüksek olan liglerden biri.


Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) pazartesi günü yayımladığı raporda UEFA'ya bağlı 31 lig hakkında yapılan detaylı araştırmanın sonuçları açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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