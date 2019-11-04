Araştırma: Avrupa'daki en yaşlı ve altyapıdan en az oyuncu çıkaran lig Türkiye'de

04.11.2019 22:28

Türkiye Süper Lig'i, Avrupa ligleri arasında yaş ortalaması, yabancı oyuncu sayısı ve bir yıl içinde yapılan transfer sayısında en yüksek olan liglerden biri.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) pazartesi günü yayımladığı raporda UEFA'ya bağlı 31 lig hakkında yapılan detaylı araştırmanın sonuçları açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle