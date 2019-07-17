Araştırma: Avrupa'da son 10 yılda dini kısıtlamalar iki katına çıktı
Dini özgürlükler üzerine devlet baskıları ve sosyal baskılar dünya genelinde arttı. Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında Hristiyanlar 143 ülkede, Müslümanlar ise 140 ülkede baskılara maruz kaldı.
Dini özgürlükler üzerine devlet baskıları ve sosyal baskılar dünya genelinde arttı.
Pew Research Center tarafından 198 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, 2017 yılında Hristiyanlar 143 ülkede, Müslümanlar ise 140 ülkede baskılara maruz kaldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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