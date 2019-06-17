Araştırma: Avrupa'da çocuklarını üniversiteye gönderen en fakir ve eğitimsiz aileler Türkler
Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı. Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu.
Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı.
Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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