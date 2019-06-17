Araştırma: Avrupa'da çocuklarını üniversiteye gönderen en fakir ve eğitimsiz aileler Türkler

Avrupa'da üniversite ve üzeri eğitim alan öğrencilerle ilgili sosyo-ekonomik açıdan araştırmalar yapan Eurostudent, 2016-2018 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre Avrupa'da anne ve babası en az oranda üniversite okuyan ve ailesi en düşük gelire sahip öğrenciler Türkiye'den gelenler oldu. Euronews.com'da Görüntüle