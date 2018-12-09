Araştırma: ABD'de Yetişkinler Haberleri Okumak Yerine İzlemeyi Tercih Ediyor

– Yeni bir araştırma, ABD'deki yetişkinlerin haberleri televizyondan takip etmeyi, gazete veya radyoya tercih etmeye devam ettiğini ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin 30 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında, merkezin ulusal temsilcisi American Trends Panel üyesi toplam 3,425 Amerikalının katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma, ABD'de yetişkinlerin çoğunluğunun haber takibi için televizyonu tercih ettiğini gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 47'si, haberleri okumak veya dinlemek yerine televizyondan izlemeyi tercih ettiğini söylerken, araştırma ayrıca katılımcıların haber takibini basılı yayın, televizyon, internet ve radyo olmak üzere hangi platformlar üzerinden yaptığını da gözlemledi.

ABD'de yetişkinlerin onda dördünden fazlası olmak üzere yüzde 44'ü haber takibi için televizyonu tercih ettiğini söylerken, yüzde 34'ü interneti, yüzde 14'ü radyoyu ve yüzde 7'si de basılı yayını tercih ettiğini belirtti. Araştırma sonuçlarının 2016'yla karşılaştırıldığında tek farkın, haber takibi için internet kullanımındaki artış ve basılı yayın kullanımındaki düşüş olduğu vurgulandı.

Haber takibini izleyerek yaptığını söyleyen katılımcıların büyük bir çoğunluğu, yüzde 75'i, televizyonu yalnızca zevk için izlediğini söylerken, yüzde 20'si ise programları internet üzerinden izlediğini söyledi. Haber takibini okuyarak yaptığını söyleyen katılımcılar arasından yüzde 63'ü interneti haber okumak için ana tercih olarak seçerken, yüzde 17'si basılı haber okumayı tercih ettiğini belirtti. Haberleri dinlemeyi tercih eden katılımcılar arasından ise yüzde 52'si radyoyu haber takibi için ana tercih olarak sunarken, yüzde 21'i televizyonu ve yüzde 20'si de interneti seçtiğini söyledi.

Araştırma sonuçları 2016 ile karşılaştırıldığında, haber takibini internet üzerinden yapmayı tercih eden kişi sayısında, 2016'daki yüzde 12'ye göre artış görülürken, haberlerini okumayı tercih eden katılımcıların yüzde 59'u ana platform olarak interneti tercih ettiğini belirtti.

Araştırma ayrıca, 50 altında olan yetişkinlerin, 50 yaşın üzerindekileri göre haber takibi için ana platform olarak interneti tercih ettiğine işaret ederken, 18-49 yaş arasındaki yetişkinlerin yüzde 76'sı haber okumak için interneti tercih ettiğini söylerken bu rakam, 50 yaş üzerindeki katılımcılarda yüzde 43 olarak görüldü. - İstanbul