Araştırma: AB'ye hükümetlerinden çok güvenen Avrupalılar Birliğin 20 yılda dağılacağına inanıyor

10.09.2019 19:15

Avrupa Birliği vatandaşlarının kendi hükümetlerinden çok ülke çıkarlarını korumak için AB kurumlarına güvendikleri ortaya çıktı. Daha fazla genişleme istemediklerini söyleyen AB vatandaşları, Birliğin 10 ile 20 yıl içerisinde dağılabileceğine inandığı kaydedildi. Araştırmaya katılanlar "AB'nin uluslararası alanda daha güçlü ve bağımsız bir şekilde kendi yolunu çizebilmesi" gerektiğini belirtti.



Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin (ECFR) 14 ülkede 40 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçları açıklandı. Düşünce kuruluşu ECFR, Fransa, Almanya, Macaristan, Belçika, İtalya, Hollanda, Avusturya, İspanya, İsveç, Slovakya, Romanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da kamuoyu çalışması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle