Araştırma: 2012'den bu yana 30 Fransız asker radikal dinci örgütlere katıldı
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Araştırma: 2012'den bu yana 30 Fransız asker radikal dinci örgütlere katıldı

Terörizm İnceleme Merkezi'nin (CAT) araştırması 2012'den bu yana 30 kadar Fransız askerin Suriye ve Irak'ta radikal dinci örgütlerin safına katıldığını ortaya koydu.

19.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:00
Araştırma: 2012'den bu yana 30 Fransız asker radikal dinci örgütlere katıldı

Terörizm İnceleme Merkezi'nin (CAT) araştırması 2012'den bu yana 30 kadar Fransız askerin ve 'ta dinci örgütlerin safına katıldığını ortaya koydu.


CAT tarafından hazırlanan raporda, yabancı Fransız lejyonu, paraşütçü gibi birliklerde görev alan bazı askerlerin seyahatleriyle ilgili belgeler yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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