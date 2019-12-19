Araştırma: 2012'den bu yana 30 Fransız asker radikal dinci örgütlere katıldı

19.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:00

Terörizm İnceleme Merkezi'nin (CAT) araştırması 2012'den bu yana 30 kadar Fransız askerin Suriye ve Irak'ta dinci örgütlerin safına katıldığını ortaya koydu.



CAT tarafından hazırlanan raporda, yabancı Fransız lejyonu, paraşütçü gibi birliklerde görev alan bazı askerlerin seyahatleriyle ilgili belgeler yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle