Araştırma: 14 bin yıl önce eriyen Avrasya buz tabakası okyanus seviyesini 8 metre yükseltti İklim krizinin buzulların erimesine ciddi boyutlarda yol açtığına dikkat çeken bir araştırmaya göre, yaklaşık 14 bin yıl önce Avrasya buz tabakasının erimesi okyanus seviyesini 8 metreye kadar yükseltti

İklim krizinin ciddi boyutlarda buzulların erimesine yol açtığına dikkat çeken yeni bir araştırmaya göre, yaklaşık 14 bin yıl önce Avrasya buz tabakasının erimesi okyanus seviyesini 8 metreye kadar yükseltti. Nature Geoscience'da yayınlanan çalışmaya göre, günümüz Grönland buz tabakasının içerdiği su miktarının yaklaşık üç katını barındıran devasa Avrasya buz tabakası, hızlı bölgesel ısınma sonucu sadece 500 yıllık bir süre zarfında eridi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com