Araştırma: 11 ülkede 25 binden fazla Covid-19 dışında kalan 'kayıp ölüm' var

Türkiye'nin de aralarında olduğu 11 ülkeyi kapsayan bir araştırmada, Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayıları ile karşılaştırıldığında bahsi geçen ülkelerde son bir ayda 25 binden fazla ölümün resmi rakamların dışında kaldığı öne sürüldü.

Araştırmada Türkiye'den İstanbul'un yanı sıra ABD'nin New York kenti, İspanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsveç, İngiltere, İsviçre ve Endonezya verileri incelendi. Euronews.com'da Görüntüle