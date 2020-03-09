Arasta Çaycuma tamamlandı
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Arasta Çaycuma tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaptığı Arasta Çaycuma inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale geldi.

09.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:22
Arasta Çaycuma tamamlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının katkılarıyla yaptığı Arasta Çaycuma inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. Projenin finali niteliğinde yapılan tanıtım katılan çok sayıda davetliye Arasta Çaycuma hakkında bilgiler verildi.


Çaycuma'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının (BAKKA) 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı desteğiyle yaptığı Arasta Çaycuma'nın inşaatı tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. Toplam 1.152.000 lira bütçeli proje ile Çaycuma'nın yöresel ürünlerinin tanıtılması, yaşatılması ve ziyaretçilere sunularak kent ekonomisine katkı sunar hale getirilmesi amaçlanıyor. Hediyelik eşya satışının da yapılacağı Arasta'da ilçenin yöresel dokuması Pelemet bezinin üretim atölyesi de bulunuyor. İçinde bir yöresel yemek lokantası da olan projede "Odak Çaycuma" adında ilçenin tarihi, doğal, kültürel varlıklarının artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla tanıtıldığı bir tanıtım holü de yer alıyor. Odak Çaycuma'da VR gözlükler, tabletler ve kiosk aracılığıyla Çaycuma hakkında çok boyutlu olarak bilgi sahibi olunabiliyor. Arasta Çaycuma içinde toplam 8 hediyelik eşya ve yöresel ürün satış dükkanı, 1 Çaycuma tanıtım holü, 1 pelemet bezi dokuma atölyesi, 1 yöresel yemek lokantası bulunuyor.


Projenin finali niteliğinde yapılan tanıtım toplantısında davetlilere bilgi veren Proje Koordinatörü Ahmet Öztürk, Arasta Çaycuma'nın BAKKA desteğiyle yapıldığını söyleyerek ilçeye değer katacak bir eseri hayata geçirdiklerini söyledi. Öztürk, "Çaycuma'nın yerel değerlerini, yöresel ürünlerini tanıtmak, geliştirmek ve ekonomiye katkı sunar hale getirmek için projelendirilen Arasta Çaycuma ile ilçeye gelen ziyaretçilerimize yöresel ürünlerimizi pazarlama şansı bulacağız. Burası aynı zamanda kadın emeğinin de değerlendirildiği bir merkez olacak. Evlerinde çeşitli türlerde hediyelik eşya yapan kadınlarımız hem buradaki dükkanlarda hem de kurduğumuz internet sitesi üzerinden satış olanağı bularak, emeklerini değerlendirecek" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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