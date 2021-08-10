Arashi: Castles of Sin bugün PlayStation VR için çıkış yapıyor!
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Arashi: Castles of Sin bugün PlayStation VR için çıkış yapıyor!

Arashi: Castles of Sin bugün PlayStation VR için çıkış yapıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Geliştirici Endeavor One, aksiyon oyunu Arashi: Castles of Sin'in PlayStation VR için çıkış yapacağını duyurdu.

Bağımsız oyun geliştirici Endeavor One tarafından 10 Ağustos (bugün) tarihinde piyasaya sürülecek aksiyon-macera oyunu Arashi: Castles of Sin PlayStation VR için çıkış yapıyor.

Endeavor One, 40'lı ve 50'li yılların Japon sinemasından esinlendikleri Arashi: Castles of Sin'in hikayesini tamamen Japonca altyazılı olarak sunuyor. Oyun, Japonya'ya özgü kültürel tavırları ve geneksel tavırları temsil edecek bir oynanışa sahip olacak.

ARASHI: CASTLE OF SIN TANITIM YAZISI

Sanal gerçeklik için tasarlanan ve inşa edilen ihanet ve intikam hikayesinde ölümcül shinobi suikastçısı Kenshiro'nun yerine geçin.

Karanlık ve hain bir komplonun ülkeyi kaosa sürüklediği feodal Japonya'ya ışınlanın. Iga'nın Altı Oni'si olarak bilinen acımasız haydutlar ülke çapındaki kalelerin kontrolünü ele geçirir, arkalarında kanlı bir terör yolu açar.

Kuzeniniz Ayane ve sadık kurt arkadaşınız Haru'nun rehberliğinde ülkeyi kurtarın ve hak iddia eden acımasız despotları yok edin.

ARASHI: CASTLE OF SIN TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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