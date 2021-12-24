Aras: Toplumcu belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz

BODRUM, MUĞLA (Bültenler) - CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumcu belediye anlayışının halka dokunması, halka yarar sağlamasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı kapsamında, 56 mahallesi bulunan Bodrum'da 3 mahalleyi acil eylem planının odağına aldıklarını, yoksullaşma riski taşıyan 10 mahalleyi de izlediklerini açıkladı.

Üç gün sürecek olan çalıştayın ilk günü CHP'li belediye başkanları ile Kayseri'de incelemelerde bulunan, ikinci günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Başkan Aras, CHP belediyelerinin özellikle toplumcu belediyecilik anlayışı ile kaynak yaratmaya önem verdiğinin altını çizdi.

'ÖNCELİĞİMİZ TOPLUMCU BELEDİYE ANLAYIŞIYLA HALKA DOKUNMAK"

Demokratik ve kamucu anlayışı ile CHP'li belediyelerin halk için, halk yararına olacak birçok uygulamayı hayata geçirmeye çalıştığına dikkat çeken Aras, Bodrum Belediyesi olarak bu kapsamda sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydetti. "Toplumcu belediye anlayışımızın halka dokunması, halka azami yarar sağlaması önceliklidir"diyen Aras şöyle devam etti " Bodrum'un lüksün, zengin yaşamın karşılığı olmadığı, kentimizin tüm halkımıza ait olduğu gerçeğini uygulama alanına taşıyoruz. Biz belediyecilik anlayışımız ile hizmetin gitmediği, geciktiği yerler bırakmamak için çabalıyoruz."

ÜÇ MAHALLEDE ACİL EYLEM PLANI, 10 MAHALLE İZLENMEKTE

Bodrum'un çeşitli mahallerinde yaşayan, pandemi ve derinleşen ekonomik krizle birlikte inşaat, turizm, temizlik gibi sektörlerde yoksullaşan, günlük, güvencesiz çalışarak geçimlerini sağlayan yaklaşık bin hane tespit ettiklerini açıklayan Başkan Aras, "Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı' kapsamında, 56 mahallesi bulunan Bodrum'da 3 mahalleyi acil eylem planının odağına aldıklarını, yoksullaşma riski taşıyan 10 mahalleyi de izlemeye aldıklarını kaydetti.

GERÇEKÇİ VE İHTİYACA YÖNELİK ACİL VERİ HAZIRLANACAK

Tespit edilen mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik profilleri, kamu-belediye hizmetlerine erişimleri ve beklentilerinin dikkate alınarak; somut, gerçekçi ve ihtiyaçlara yönelik acil veri hazırlanacağını belirten Aras, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi "Sağlıklı bir izleme ve değerlendirme yürütülebilmesi için; konusunda uzman sosyal hizmet uzmanlarımızın derinlemesine yaptığı görüşmelerle belediyemizin politikalarına ışık tutacak veriler elde edilecek. Hanelerin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarına başlanacak daha da önemlisi sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla izleme ve değerlendirme yapılacak. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere mahallelerde çocukların eğitimlerini, kadınların kapasitelerini güçlendirecek merkezler kurulacak. Saha ziyaretinde pandemi ve sonrası ekonomik krizin derinleşmesi ile özellikle kadınlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir. Belediye olarak bu konuda da kadınlara uzman desteği sağlanacak."

'BERABER TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTECEĞİZ'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katıldığı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ikinci günü başkanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi birlikte büyüteceklerini ifade ederek "Umudu büyütün, beraber yürüyeceğiz. O yüzden diyoruz 'Geliyor Gelmekte Olan." Beraber Türkiye'yi büyüteceğiz"dedi.

'BAŞKANLARIMIZ ŞİKAYET ETMEDEN ENGELLERİ AŞIYOR'

CHP'li her bir belediye başkanının tüm engellemelere rağmen başarılı bir performans sergilediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Çözümsüzlüğün olmadığını, çözümün olduğunu görüyorlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilmedi. Yapmamız gereken geniş bir kucaklaşmayı, geniş bir helalleşmeyi hayata geçirmektir. Daha güzel bir geleceğe toplumu hazırlamak bizim görevimizdir. Belediye başkanlarımız bu engellerin yasa dışı olduğunu biliyorlar. Ama çok güzel bir şey yapıyorlar, şikayet etmeden devam ediyorlar. Şikayet etmiyoruz, engeli aşmasını biliyoruz ve kararlıyız"diyerek başkanladan bulundukları bölgelerde insanlara umut vermelerini istedi.

'HER BİRİMİZ HALK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

İktidara Kara Kış Fonu çağrısı yaptıklarını ancak iktidarın bunu dinlemediğini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti "Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bir çocuk bile yatağa aç giriyorsa, yapacağınız en yüksek siyaset o çocuğun karnını doyurmaktır. Onların yapamadığını, ellerinde iktidar olarak devasa bütçe olmasına rağmen yapamadıklarını, siz mütevazı bütçelerinizle yapıyorsunuz. Onlar hesap veremezken, sizler hesap veriyorsunuz. Aramızda siyah ile beyaz kadar fark var. Her birimiz halk için çalışıyoruz.

BAŞKANLARIMIZ PARTİLİ AYRIMI YAPMIYOR

Belediye başkanlarımız yardımlarını yaparken o partili bu partili diye ayırmıyor. Devletin kaynaklarının büyük kısmının bir avuç insana aktarıldığını biliyoruz. Adeta 84 milyon insan bir avuç için çalışıyor. Özet olarak 5'li çete için çalışıyor. 84 milyondan kesilen kaynaklar büyük ölçüde buraya gidiyor. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş mağdur olan tüm kesimleri dinlemektir. İlk yapacağımız iş Ekonomik Sosyal Konsey'i toplamak, tarafları dinlemek. Sorunlar aktarılacak. Bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak zorundayız. 'Benim dediğim doğrudur' anlayışını uzaklaştıracağız. Sorunları çözecek olan siyaset kurumudur. Karşı tarafı da ikna edeceğiz. Devlet adaletle, bilgiyle yönetilir. Dayatma kültürüyle bir devleti yönetemezsiniz ama yönetmeye kalkıyorlar.

'TOPLUMUN YÜZDE 63'Ü İKTİDARA GÜVENMİYOR'

Parayı alan dolar alıyor. Doları alan hep kazanıyor. Vatandaş hep kaybediyor. Güvenin olmadığı bir yerde insanlar kaybeder. Şu anda var olan iktidara toplumun en az yüzde 63'ü hiç güvenmiyor. Bugün bankalardaki mevduatın yüzde 63'ü Türk lirası değil. Bankalardaki mevduatın yüzde 63'ü döviz, geri kalan da garibanların Türk lirası. Bu ne demektir? Biz bu ülkeye güvenmiyoruz, birikimimizi dövizde tutuyoruz.

HER BİRİMİZİN SORUMLULUĞU VAR'

Borçla dolara müdahale ediyorlar. Nereye kadar müdahale edecekler? Her birimizin sorumluluğu var. Önemli bir projemiz var. Samandağ'dan Mersin'e kadar Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getireceğiz Türkiye'yi. Katma değeri yüksek ürünler üretilecek orada. 5 yıl içinde Kayseri iki büyük Kayseri olacak, Sivas iki büyük Sivas olacak. Hızla büyüteceğiz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız, ürettiğimiz iktidarın maliyeti 5 centi aşmayacak."

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet