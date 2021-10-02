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Aras Kuş Cenneti'nde bu sezon 3 bin 500 kuş halkalandı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Aras Kuş Cenneti'nde bu sezon 3 bin 500 kuş halkalandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda bu sezon 68 türden 3 bin 500 kuşa Türkiye halkası takıldı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Halkalama İstasyonu'nda bu sezon 68 türden 3 bin 500 kuşa Türkiye halkası takıldı.

Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Cenneti'nde KuzeyDoğa Derneğince yürütülen kuş halkalama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İstasyon sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, bu yıl ağustos itibarıyla başladıkları halkalama sezonunun kasım ortasına kadar devam edeceğini söyledi.

Bu sezon şu ana kadar 68 türden 3 bin 500 kuş halkaladıklarını belirten Ağırkaya, "Bu sezon için oldukça başarılı. Mayısta başlayan kurak mevsime rağmen kuş sayısı açısından oldukça bereketli bir sezon geçirdik." dedi.

Ağırkaya, istasyonun kuş bilimi açısından oldukça önemli konumda yer aldığına işaret ederek, "3 farklı kıtanın göç yollarının kesişme noktası olduğundan, istasyonun bulunduğu Aras Vadisi çok önemli bir noktada. İstasyonda bugüne kadar 200 türden 130 bini aşkın kuş halkalandı." diye konuştu.

"Bu alanın öneminin ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz"

Iğdır'da halkalanan kuşların bazılarının dünyanın farklı yerlerinde görüldüğünü dile getiren Ağırkaya, şunları kaydetti:

"İstasyonla ilgili önemli geri bildirimler aldık. Bizim burada halkaladığımız kuşlar Rusya'da, İsrail'de, Zambiya'da ve Güney Afrika ülkelerinde yakalandı. Bu durum bu alanın öneminin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Burada bazı önemli türleri de halkalıyoruz, örneğin 2008'de halkaladığımız küçük kartal türünü yıllar sonra tekrar yakalayıp halkaladık."

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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