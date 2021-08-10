Aras Kargo'ya insana saygı ödülü
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Aras Kargo'ya insana saygı ödülü

Aras Kargo'ya insana saygı ödülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aras Kargo, iş başvurularına en fazla dönüş yapan ve aday deneyimini önemseyen firma olması dolayısıyla insana saygı ödülüne layık görüldü.

Aras Kargo, iş başvurularına en fazla dönüş yapan ve aday deneyimini önemseyen firma olması dolayısıyla insana saygı ödülüne layık görüldü.

İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak amacıyla verilen İnsana Saygı Ödülleri'ni bu yıl kazanan kurumlar belli oldu. Kargo firması Aras Kargo, aday başvurularına en çok dönüş yapan, adaylara saygılı ve aday deneyimlerini önemseyen marka olması nedeniyle 'İnsana Saygı Ödülü'ne layık görüldü. İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen İnsana Saygı Ödülleri'nde Kariyer.net kullanıcısı olan 30 binden fazla işverenin insan kaynakları faaliyetleri mercek altına alınıyor.

"Binden fazla istihdam oluşturduk"

Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, "Türkiye'nin geniş erişim ağına sahip kargo firmalarından biri konumundayız. Biliyoruz ki, kurumuna güvenen ve mutlu çalışan kişiler, her zaman işini daha iyi yapar. İyi bir çalışan deneyimi de ilk aday deneyimi ile başlıyor. Bu nedenle potansiyel adaylara iyi bir deneyim sağlamak hem kurum hem de çalışan için her zaman önemlidir. Bu sayede işe yeni başlayan çalışanın markaya güveni, ekibine uyumu, verimliliği ve sadakati konusunda önemli avantajlar sağlamış oluyorsunuz. Bu amaçla kurum içinde önemli çalışmalar yapıyoruz. Aday başvuru ve iş görüşmeleri süreçleri için hassasiyet gösteriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde artan iş hacmini yeni işe alımlar ile yönettik ve binden fazla yeni istihdam oluşturduk. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımız için yeni programlar hayata geçirdik ve bu alanda örnek işler yapmaya devam ediyoruz. Öte yandan insan kaynakları alanındaki dijital yolculuğumuz şirketimizin büyümesi ve her bir çalışanımıza dokunma isteğimiz paralelinde devam ediyor. İşe alım, kariyer görüşmeleri, değerlendirme merkezi uygulamaları, ödüllendirme ve performans yönetimi, öğrenme ve gelişim gibi ana süreçleri dijital platformlar üzerinden yönetiyor ve takip ediyoruz. İnsana Saygı Ödülü'ne değer görülmemiz bu alandaki çalışmalarımızın doğru yolda olduğunu gösteriyor ve yeni projeler hayata geçirmek için bizleri teşvik ediyor. Kurumumuzu bu ödüle değer gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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