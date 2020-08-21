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Aras Kargo'nun yönetiminde "kadın-erkek" eşitliği var

Kadın-erkek dengesini gözeterek oluşturduğu yönetim ve çalışan kadrosuyla eşitliğin önemine dikkati çeken Aras Kargo'nun yönetiminin yarısı kadınlardan oluşuyor.

Aras Kargo'nun yönetiminde
21.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:50

Kadın-erkek dengesini gözeterek oluşturduğu yönetim ve çalışan kadrosuyla eşitliğin önemine dikkati çeken Aras Kargo'nun yönetiminin yarısı kadınlardan oluşuyor.

Aras Kargo'nun açıklamasına göre, şirket, erkek egemen bir sektör olarak bilinen kargo sektöründe, kadın istihdamını artırmaya yönelik izlediği politikayla yönetimde de kadın-erkek dengesini sağladı.

Aras Kargo'nun 8 kişiden oluşan yönetim ekibinin yarısını kadınlar oluşturuyor. BM Kadınları Güçlendirme prensiplerini imzalayan ilk kargo şirketi olan Aras Kargo, kadın çalışanlara yönelik uygulamalarıyla sektördeki öncü konumunu koruyor. Şirkette, içlerinde genel merkez yöneticileri, şube müdür ve temsilcileri, kurye, yedek parça yöneticisi ve teknisyenlerin de dahil olduğu 1.700'e yakın kadın görev yapıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu rakama ulaşmalarında BM Kadınları Güçlendirme Prensipleri'ni imzalamalarının ve üst yönetim ekibinin yarısının kadın yönetici olmasının rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Ayyarkın, atılan imzayla şirket insan kaynakları politikalarında radikal bir karar alarak kadın çalışan sayılarını artırmak üzere bir kota koyduklarını kaydetti.

"Yeni rollere kadın çalışan önerilmesi şirket içinde primle teşvik ediliyor"

Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar ise kadın istihdamını artırmak adına uyguladıkları insan kaynakları çalışmalarına değinerek, kadın çalışan sayısını artırmak için koydukları kotanın yanı sıra, kadın çalışan öneren personellerine, önerdikleri kişi işe alındığında prim verildiğini bildirdi.

Annelere esnek çalışma saati uyguladıklarını kaydeden Özacar, şu açıklamalarda bulundu:

"Çalışanlarımızın bebekleri bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, 1-3 yaş arası çocuğu olan annelere de her gün bir saat bebek bakım izni ve cumartesi izin veriyoruz. Annelere okulun ilk ve karne günü ile aşı günlerinde izin uygulaması getirdik. Genel müdürlüğümüzde ve bölgelerimizde hijyenik emzirme odalarımız bulunuyor. Kadınlara yönelik yürüttüğümüz tüm bu uygulama ve iyileştirme çalışmaları ile de kadın çalışanlar tarafından da özellikle tercih edilen marka olduk."

"Müşteri deneyimini insancıl uygulamalar ile kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Kaymak Burkutoğlu da 41 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Aras Kargo'nun en önemli odaklarından birisinin insancıl uygulamalar ile müşteri deneyiminde fark sağlamak olduğunu bildirdi.

Bu odak doğrultusunda tüm temas noktalarında kadın, erkek, çocuk, 65 yaş üstü olmak üzere tüm müşterilerin değişen ihtiyaçlarını tespit etmek ve buna uygun çözümler geliştirmek üzere çalıştıklarını kaydeden Burkutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şirketimiz kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık, çevre dostu araç filosu, kıyı temizliği, hayvanlara mama kabı desteği, Kansersiz Yaşam Derneği ile iş birliği, 65 yaş üstü müşterilerin pandemi döneminde kargolarının ücretsiz taşınması, Esnaf Kargo uygulaması ile istihdama katkı sağlanması gibi pek çok insancıl uygulamalara imza atıyor. Müşterilerimizin hayatını öncü insancıl uygulamalar ile kolaylaştırmak için çalışmalarımızı artıracağız. Marka maskotunda dahi kadın-erkek eşitliğini gözeten nadir kurumlardanız. Aras Kutu Adam ve Kutu Kadın karakterlerinin bu yönde farkındalık sağlama rolü var."

"Kadınlar analitik düşünme becerileri ve detaycı yapıları ile fark oluşturuyor"

Aras Kargo Mail İşler Genel Müdür Yardımcısı Filiz Evren, finansal başarının, şirketlerin varlıklarını sürdürmeleri ve yeni hedefler belirlemeleri noktasında çok kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Bu noktada ekibi ile birlikte çok etkili kararlar alarak başarıya ulaştıklarını kaydeden Evren, "Finans sektörü ağırlıklı olarak erkek egemen bir yapıya sahip olmasına rağmen kadınlar analitik düşünme becerileri ve detaycı yapıları ile fark oluşturabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Aras Kargo'da 13 yıldır çalışan ve şirketin kendi içerisinde yetiştirdiği çok sayıdaki yöneticilerden birisi olan Aras Kargo Baş Hukuk Müşaviri Leyla Albaş, kadınların dikkati ve ayrıntılara verdikleri önem sayesinde görev aldıkları her pozisyonda ilerleyebileceklerini vurguladı.

Altaş, "13 yıldır çalıştığım Aras Kargo ailesine katıldığım ilk günden bu yana her adımımda cesaretlendirildim. Şirketimiz içerisinde kariyer basamaklarını sırasıyla atlayarak yönetim ekibine kadar yükseldim. Bir kadın olarak değerli olduğumu ve çalıştığım şirketin terfi konusunda kadın erkek farkı gözetmeksizin adil bir politika izlediğini her gün hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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