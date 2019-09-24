24.09.2019 20:44

- Aras Kargo'dan Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü'nde anlamlı etkinlik

İZMİR - Aras Kargo, 2019'un dördüncü kıyı temizliği etkinliğini İzmir Çeşme Deliklikoy'da, gönüllü Aras Kargo çalışanları ve ailelerinden oluşan 'Doğa Dostu Araslar'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Gün boyu toplamda 230 kilogram atık toplayan gönüllüler, 2016 yılından bu yana toplamda 4 tona yakın atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Aras Kargo, gönüllü çalışanlarının katılımıyla oluşturduğu 'Doğa Dostu Araslar' platformuyla ve TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) iş birliğiyle 2016'dan bu yana Türkiye'nin kıyılarını atıklardan temizliyor. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın'ın ev sahipliğinde bu yılın dördüncü kıyı temizleme etkinliği İzmir Çeşme Deliklikoy'da gerçekleştirildi. Tüm dünyanın aynı amaçla kutladığı Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü'nde Doğa Dostu Araslar öncülüğünde 230 kilogram atık toplandı. Böylelikle 4 yılda kıyılar 4 tona yakın atıktan temizlenmiş oldu.

Doğa Dostu Araslar'ın çalışmalarıyla kıyı temizliği kapsamında Çeşme Deliklikoy'da 11 kilogram kağıt, 104,5 kilogram plastik, 50 kilogram metal, 64,5 kilogram cam atık ve 5 bin 200 sigara izmariti olmak üzere toplam 230 kilogram atık toplandı. 11 kg kağıtla 275 litre su kurtarıldı, 50 kilogramlık metalle 65 kilogramlık hammadde ve 67 kilogramlık camla 6,7 litre petrol hammaddesi geri dönüşümü sağlandı.

"Toplamda 4 tona yakın atığın çevreyi kirletmesini engelledik"

Etkinlikte konuşan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, şunları söyledi: "Aras Kargo olarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla çevre dostu ürünler geliştiriyor, doğaya saygılı iş süreçleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonumuz doğrultusunda 2014 yılında oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformu ve TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile birçok ortak çalışmaya imza atıyoruz. Bugün de gönüllü çalışanlarımızın değerli katılımıyla 250 kilogram atık topladık. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi'nde şimdiye kadar 500'den fazla çalışanımızın ve ailelerinin gönüllü katılımıyla Kınalıada, Büyükada, Burgazada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum, Adana Baraj Gölü ve Bursa Dağyenice Gölet alanı kıyılarını temizledik. Bu kapsamda toplamda 4 tona yakın atığın çevreyi kirletmesini engelledik. Sürdürülebilir hale getirdiğimiz projemiz bu yıl uluslararası arenada farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk projelerini değerlendiren organizasyonların da dikkatini çekerek bize 2 uluslararası ödül getirdi. Ağustos ayında 'kurumsal vatandaşlık' kategorisi, 'çevre kirliliğini önleme' dalında The International CSR Excellence Awards ödüllerine layık görüldük. Yine alanında saygın organizasyonlardan Uluslararası Stevie Ödülleri'nden de 19 Ekim'de Viyana'da sosyal sorumluluk alanında ödül alacağımızı büyük mutlulukla öğrendik".

"Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor"

Kıyıların ve denizlerin kirletilmesine dikkat çeken Ayyarkın, "Bu konunun ciddiyeti yayınlanan raporlarda da açık bir şekilde görülüyor. TURMEPA'nın paylaştığı verilere göre; okyanusların yüzeyindeki plastiklerin kapladığı toplam alanın Türkiye'nin yüzölçümünden daha büyük olduğu belirtiliyor. Her yıl denizlere 8 milyon ton plastik atılıyor" dedi.

Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği Günü'nün önemine değinen Ayyarkın, "Bu etkinliklerin anlamı bizler için çok büyük. Dünyada 100'den fazla ülkede eş zamanlı olarak benzer etkinlikler gerçekleştiriyor. Biz de Aras Kargo olarak böyle anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Herkesi de bu sorumluluğu almaya davet ediyoruz. Gelecek bizim, gelecek hepimizin" ifadelerini kullandı.

Yapılan bilgilendirmede; kıyı temizliği etkinliğinin yanı sıra çevre konusunda önemli projeler de hayata geçiren Aras Kargo, karbon ayak izini azaltabilmek için 2011'de Türkiye'nin en büyük yüzde 100 elektrikli ticari araç filosunu kurdu. Bu sayede, 8 yılda 18 bin yeni ağacın çevreye getireceği faydaya denk düşen bir kazanım elde edildi. Aras Kargo, ağaçlandırma çalışmalarıyla da 140 binden fazla ağacı doğaya kazandırdı.

Kaynak: İHA