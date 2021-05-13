Aras Kargo'dan huzurevi sakinlerine bayram sürprizi
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Aras Kargo'dan huzurevi sakinlerine bayram sürprizi

Aras Kargo'dan huzurevi sakinlerine bayram sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aras Kargo, bayramda bir sosyal medya çalışması gerçekleştirdi.

Aras Kargo, bayramda bir sosyal medya çalışması gerçekleştirdi. Şirket yöneticileri, pandemi kapsamında alınan önlemlere dikkat ederek; Darülaceze Başkanlığı, Antalya, Bursa ve Samsun illerindeki huzurevi sakinlerini ziyaret etti ve sosyal medya takipçilerinin tebrik mesajları ile birlikte sürpriz bayram hediyelerini ulaştırdı.

Aras Kargo, pandemi koşullarında bayram ruhunu yaşatan bir sosyal medya çalışması gerçekleştirdi. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden topladığı mesajları hediye kutularına sürprizlerle birlikte yerleştirerek büyüklere taşıdı ve Ramazan ayında pandemi nedeniyle sevdiklerinden uzakta kalan huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı. Darülaceze Başkanlığı başta olmak üzere Antalya, Bursa ve Samsun illerindeki huzurevlerini ziyaret ederek yaklaşık bin adet bayram hediyesini büyüklere ulaştırdı.

"Büyüklerimize sevgi dolu notlar taşıdık"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Pandemi nedeniyle sosyal anlamda zor zamanlardan geçiyoruz. Birbirimize her zamankinden daha fazla destek olmamız lazım. Bu bayram pandemi kapsamında alınan önlemler nedeniyle el öpmeye gidemiyoruz ama büyüklerimiz için küçük bir sürpriz yapmak istedik. Bu amaçla huzurevlerinde ikamet eden büyüklerimizi ziyaret ederek onlara tüm toplumun sevgisini yansıtan bayram hediyelerini ve kutlama mesajlarını teslim ettik" dedi.

Ayyarkın, "Farklı illerdeki huzurevlerini de ziyaret etmek ve oralardaki büyüklerimiz ile bayramlaşmak istedik ancak kısıtlamalar var. İzin alabildiğimiz şehirlerdeki huzurevlerini ziyaret ettik ve hediyelerimizi ulaştırdık. Büyüklerimizin sağlığı için salgına karşı alınan önlemlere dikkat ediyoruz. Kurum olarak özel izin aldık ve tedbirlere uyarak huzurevi ziyaretlerimizi gerçekleştik. Öte yandan sosyal medya üzerinden bu ziyaretlerimiz için çok sayıda mesaj aldık. Sosyal medyadaki takipçilerimizin bayram mesajlarını da büyüklerimize ulaştırdık. Temsil ettiğimiz değerler çerçevesinde insan, çevre ve toplumsal faydayı odağa alan bir iş yapma kültürümüz var. Sürdürülebilir refah sadece ekonomiye değil beraberinde insana ve topluma yatırımla mümkün olabilir. Gelecek nesillere örnek olmak ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük gayemiz. Özellikle kamu yararı adına hayata geçirdiğimiz projelerimizde bizimle birlikte hareket eden tüm çalışma arkadaşlarımıza, bize destek olan diğer paydaşlarımıza ve güzel mesajlarıyla katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hem huzurevlerindeki büyüklerimiz, çalışma arkadaşlarımız, mesajlarıyla sürprizimize katılanların ve tüm paydaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Aras Kargo'dan huzurevi sakinlerine bayram sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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