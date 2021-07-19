Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
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Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aras Kargo yönetim ekibi Kurban Bayramı vesilesiyle Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Aras Kargo yönetim ekibi Kurban Bayramı vesilesiyle Darülaceze sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Aras Kargo; çevre, toplum gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü gönüllülük çalışmaları kapsamında Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın ve Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen'in yanı sıra şirketin genel müdür yardımcıları ve çeşitli birimlerinden yöneticiler katıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Darülaceze sakinleriyle sohbet eden kargo şirketi yöneticileri, hep birlikte açık havada kurulan dev ekranda Türk filmi izlediler, konser dinlediler ve bayram yemeğine katıldılar.

"Paylaşmanın ve dayanışmanın anlamını yeniden keşfediyoruz"

Ramazan Bayramı'nın ardından ikinci kez Darülaceze sakinleriyle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, "Bizim için burada sizlerle birlikte olmak çok kıymetli. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya bir kez daha görmüş oldu. Yaşamın yoğun temposunda bazen hepimiz bu duyguların ne kadar önemli olduğunu gözden kaçırıyoruz. Bu zor dönemde Başkan Hamza Cebeci, bize buranın kapılarını açtı ve sizlerle bir araya gelme imkanı sundu. Bu süreçte çoğumuz annemizi babamızı göremedik. Bu vesileyle onlara duyduğumuz hasreti de bir bakıma sizlerle gidermiş oluyoruz. Başkan, buraya ikinci kez gelenlerin artık gönüllü kabul edildiğini belirtti. Geçen bayramda olduğu gibi bu bayram da büyüklerimizi ziyaret ettik ve bayramlarını kutladık. Biz şirket yöneticileri olarak kendimizi artık Darülaceze Gönüllüsü addediyoruz. Bundan sonra da çeşitli vesilelerle hem ziyaretlerimiz hem de desteğimiz devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
Aras Kargo'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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