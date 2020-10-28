Aras Kargo'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel film

Aras Kargo, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde o güne dair az bilinen tarihi bir gerçeği hazırladığı dijital reklam filmine taşıdı.

Aras Kargo, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde o güne dair az bilinen tarihi bir gerçeği hazırladığı dijital reklam filmine taşıdı.

Aras Kargo açıklamasına göre, şirket, 29 Ekim'in Türkiye tarihi için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan ve gerçek bir hikayeyi konu alan dijital reklam filmi hazırladı.

Filmde Cumhuriyet'in ilanı için neden o günün seçildiğine dair 1925 yılında Atatürk ve Fahrettin Altay Paşa arasında geçen diyaloğa yer veriliyor. "Bir sonraki gün olamazdı" ismini taşıyan dijital reklam filminin yönetmenliğini "Kelebekler" filminin ödüllü yönetmeni Tolga Karaçelik üstlenirken, Atatürk'ü oyuncu Tolga İskit canlandırıyor.

Aras Kargo'nun yeni dijital reklam filminin senaryosu, araştırmacı gazeteci ve yazar Taylan Sorgun'un Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Fahrettin Altay'dan bizzat dinlediği ve "Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü" kitabındaki bir diyalogdan yola çıkarak hazırlandı. 1925 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Çankaya köşkünde misafir olan Fahrettin Altay Paşa, Atatürk'e "Cumhuriyetimizin ilanının 29 Ekim gecesine gelmesi acaba bir tesadüf müdür? Üç gün evvel, beş gün sonra da olabilirdi" diye soruyor. Atatürk de Mondros Mütarekesi'ne gönderme yaparak, "Bundan tam 4 yıl 364 gün sonra Cumhuriyeti ilan ettik. Bir gün daha olsa 5 yıl olacaktı. 5 yıl süren bir esaretin altında olmayı kabul edemezdik. Mondros 30 Ekim'dir, Cumhuriyet 29 Ekim. İşte bu mazlum bir milletin ahıdır. Tarihten silinmek istenen bir milletin cevabıdır." diye cevaplıyor.

Bu hikayenin en gerçekçi şekilde anlatılabilmesi için titizlikle hazırlanan dijital reklam filminde kullanılan kıyafetler, Atatürk'ün terzisinin dördüncü kuşak temsilcisi Levon Kordonciyan tarafından tasarlandı. Atatu¨rk'u¨n köşkte verdiği davetlerde giydiği frakın aynısının kullanıldığı reklam filmde Fahrettin Paşa'nın üzerindeki frak ve yemek masasındaki fotoğrafta Mustafa Kemal'in arkasında yer alan garsonların kostümleri de aslına uygun olarak hazırlandı.

Çekimleri 1 gün süren ve tek planda çekilen, 1 dakika 10 saniyelik reklam filminde 4 kişi rol alırken Atatürk'ün 29 Ekim'in önemine vurgu yaptığı duygu yüklü konuşma reklam filminin ana odak noktasını oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık