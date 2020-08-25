HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde anlaşma sağlandı.

Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
25.08.2020 20:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:22

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde anlaşma sağlandı.

Türkiye'de kargo sektörünün önemli markalarından biri olan Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı. Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, 25 Ağustos 2020 tarihinde resmi olarak tamamlandı. Buna göre; Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl konuyla ilgili olarak"Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo'da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur" dedi.

Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son üç yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

Yıllık yatırım hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını vurgulayan Austrian Post'un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, "Aras Kargo'nun bugün Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri konumuna gelmesindeki katkılarından dolayı Aras yönetim ekibine, tüm çalışanlarına ve tabii ki Aras ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Öte yandan, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesine aracılık eden ve Aras Kargo'nun bu dönemde kendisini daha da geliştirmesini mümkün kılan, başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olmak üzere ilgili tüm Türk kurumlarına da teşekkür ediyoruz" dedi.

Baran Aras, "Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras'ın 41 yıl önce sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo'yu bayrağı teslim alan tüm çalışanlar olarak adım adım hep daha ileriye taşıdık. Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri haline getirdik. Bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti Güncel
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi Güncel
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız Dünya
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a resti çekti: Elimizden kaza çıkmaz, gereği neyse onu...
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı Magazin
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu 3. Sayfa
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1502 yeni vaka tespit edildi
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, başta Ankara ve Bursa olmak üzere 14 ilde nişan ve benzeri etkinliklere kısıtlama getirdi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerayla görüntülendi
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Diyarbakır'da iki komşu mahalle arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, gözaltına alındı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası netleşti
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Adanalı bakkal, hatalı basım 50 TL'sini satmak için en iyi teklifi bekliyor
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
İnşaatın 5'inci katından düşen işçi, hayatını kaybetti
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner İstanbul'a geldi
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncuların oynayacağı B Takımlar Ligi'ni kuruyor
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de antrenmana çıkamıyor
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Max Kruse, yeni takımı Union Berlin'de antrenmana çıkamıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Oğuzhan Koç Burak Özçivit Murat Dalkılıç Bergüzar Korel
Spor Sinan Gümüş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Tv Sel Kaza Ankara
Şu an buradasınız: Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 20:43:59. #1.15#
title