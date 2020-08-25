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Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı.

Aras Kargo'da hisse artışı tamamlandı
25.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:02

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı.

Aras Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, bugün resmi olarak tamamlandı.

Buna göre, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son 3 yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor.

Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

"Hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, şunları kaydetti:

"Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo'da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur."

Austrian Post'un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum ise yıllık yatırım hedeflerini milyon lira bazında üç hane üzerinde planladıklarını belirtti.

Umundum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aras Kargo'nun bugün Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri konumuna gelmesindeki katkılarından dolayı Aras yönetim ekibine, tüm çalışanlarına ve tabii ki Aras ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Öte yandan, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesine aracılık eden ve Aras Kargo'nun bu dönemde kendisini daha da geliştirmesini mümkün kılan, başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olmak üzere ilgili tüm Türk kurumlarına da teşekkür ediyoruz."

Baran Aras da, "Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras'ın 41 yıl önce sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo'yu bayrağı teslim alan tüm çalışanlar olarak adım adım hep daha ileriye taşıdık. Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Aras, bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücünden ve yeni yapılanmadan aldıkları güçle yollarına hız kesmeden devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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