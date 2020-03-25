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Koronavirüs, Aras Cargo, Ekonomi

Aras Kargo 65 yaş üstünün kargolarını ücretsiz taşıyor

Koronavirüs salgını için hayata geçirilen destek kampanyalarına bir yenisi de Aras Kargo'dan geldi.

25.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:07
Aras Kargo 65 yaş üstünün kargolarını ücretsiz taşıyor

Koronavirüs salgını için hayata geçirilen destek kampanyalarına bir yenisi de Aras Kargo'dan geldi. Kargo şirketi, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin gönderilerini ücret almadan teslim alıp adresine gönderiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yayılımının engellenmesine destek büyüyor. Aras Kargo 'Büyüklerimizin başımızın üstünde yeri var' sloganıyla hayata geçirilen kampanyayla, salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü müşterilerinin kargolarını kapılarından ücretsiz olarak teslim alacak ve diledikleri adrese gönderiminin yapılmasını sağlayacak.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, pandemi haline gelen koronavirüs tehdidine karşı şirket olarak çalışanları ve müşterileri için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, toplum sağlığı için vatandaşların evlerinde kalmalarının önemini hatırlattı. Evden çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü müşterilerinin kargo ihtiyaçlarını karşılanması için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Ayyarkın, "Amacımız, bu dönemde, büyüklerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve İç İşleri Bakanlığı'nca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili genelgedeki uyarılarına dikkat çekmek" dedi.

"Kargo alım ve teslimatlarında mesafeye dikkat ediyoruz"

Kargo alımı ve teslimatında Koronavirüs salgınına karşı aldıkları önlemlere de değinen Ayyarkın; "Kargo alımları ve teslimatlarında müşterilerimizle kuryelerimiz arasında Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde en az 1 metre mesafe bırakmaya özen gösteriyoruz. Şube içine en fazla 3 müşteri alıyor, aralarında mesafe bırakmaları için sözlü ve şubelerimizdeki bilgilendirme afişleriyle yazılı bilgi veriyoruz. Önerilen mesafenin bırakılması için zemin uyarı bantları yerleştirdik. Çalışanlarımıza da salgına karşı hijyen tedbirleri ile ilgili sık sık hatırlatma duyuruları yapıyoruz. Tüm birimlerimizde el dezenfektanları bulunuyor. Maske ve tek kullanımlık eldiveni kuryelerimizin gerekli durumlarda kullanması için tedarik ve bilgilendirmeyi yapıyoruz. Kargo tesliminde temassız teslimata dikkat ediyoruz. T.C kimlik kartları çipli ise temassız okutuyor, eski tip kimlikse, kimliği uzaktan kontrol edip isim soy isim alıyoruz. Tüm şubelerimiz ve araç içleri gerekli aralıklarla dezenfekte ediliyor" diye konuştu.

Söz konusu kampanyanın 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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