Aras Havzası Kars'ta ele alındı

KARS (AA) - Kars'ta "2021 Yılı Aras Havzası Havza Yönetimi Heyeti Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kars Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ağrı Valisi Osman Varol, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Erzurum Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal ve çevre illerden yöneticiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, ülke genelinde meydana gelen sel olayları sinevizyondan gösterildi.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, su ve su kaynaklarının korunması ve etkin şekilde değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yeryüzündeki su kaynaklarının çok az bir kısmı içilebilir ve kullanılabilir durumda olduğunu ifade eden Öksüz, "Günümüzde dünya nüfusu hızla artmakta, buna karşılık içilebilir ve kullanılabilir su kaynakları ise azalmaktadır. Bu durum da suya olan ihtiyacın her geçen gün daha da artmasına neden olmaktadır." dedi.

Öksüz, Aras Nehri Havzası ülke ve bölge için çok önemli bir konumda olduğunu anlatarak, "Sahip olunan bu havzanın etkin yönetimi, sudan en etkin şekilde yararlanılması, zaman zaman meydana gelen su baskınları ve taşkınlardan insanlarımızın korunması, sulak alanların korunması, içme suyunun etkin şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın yoğun şekilde yürütüldüğü bölgede içme ve kullanma suyu temin edilmesi ne kadar önemliyse su kaynaklarının kirletilmesini önlemek de en az onun kadar önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Suyumuzun ihtiyacımız kadar kullanmasının önemli olduğu kadar su kaynaklarımızın korunması için farkındalık yaratmamız da bir o kadar önemli. Diğer yandan ülkemizin çeşitli yörelerinde olduğu gibi Kars ve bölgemizin diğer illerinde de 2021 yılında birçok taşkın yaşanmıştır. Taşkını tamamen önlenebilecek bir durum değildir ancak zararlarını en aza indirmek elimizdedir. Bu nedenle taşkın öncesinde, taşkın esnasında ve taşkın sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilinçlendirme faaliyetleri yapılmalı, dere yataklarına müdahale edilmemeli ve kirletilmemelidir. Bu hususta hepimizin, ilgili tüm kurumların, hatta tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Etkin bir koordinasyon ve işbirliğiyle gereken çalışmaları yapmamız gerekmektedir."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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