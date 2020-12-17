Aras EPSAŞ'ta randevu almak çok kolay

Covid-19 salgınının yayılma riskini azaltmak için Online randevu sistemine geçen Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş normalleşme süreciyle birlikte bu uygulamayı kalıcı hale getirmeyi hedefledi.

Covid-19 salgınının yayılma riskini azaltmak için Online randevu sistemine geçen Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş normalleşme süreciyle birlikte bu uygulamayı kalıcı hale getirmeyi hedefledi.

Vatandaşın hizmet merkezlerinde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdiği online randevu sistemine Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır illerinde abonelerimiz yoğun ilgi gösterdi.

6 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet veren sistemden 15 binden fazla abone yararlandı. Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. sosyal temasın önlenmesi amacıyla başlattığı sistemin yanı sıra şubelere giriş çıkışlarda ateş ölçme ve ellerin dezenfekte edilmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Aboneler online randevudan memnun

7 İlde hayata geçen ve normalleşme sürecinde de devam edecek olan randevu sisteminden memnun. Online Randevu Sistemi üzerinden başvuru yapan abonelerin randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 10 dakika aralık gözetilerek belirleniyor.

Fatura hakkında bilgi edinmek için geldiğini belirten abonelerden Fatih Demirtaş "Sıra alıp beklemektense online randevu alıp işlemlerimizi yapmak büyük kolaylık oldu. Randevu saatim gelince sıra beklemeden işlemlerim yapıldı" şeklinde konuştu. Ayşe Gündoğdu ise "Randevu sisteminden önce yığılmalar oluyordu. Randevu sistemi sayesinde bir problem yaşamadım" dedi.

Nasıl randevu alınıyor?

Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş web sitesi olan www.arasepas.com adresindeki İşlemler sekmesinden online randevu işlemleri kısmındaki istenilen bilgileri doldurarak alabilirsiniz. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde abone hizmet merkezlerine gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabiliyor.

Vatandaşlar; yeni abonelik işlemleri, tahliye işlemleri, fatura itiraz ve diğer işlemlerini bu hizmetle daha ivedi bir şekilde gerçekleştirebiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı