Aras EDAŞ'tan eğitime destek
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Aras EDAŞ'tan eğitime destek

Aras EDAŞ'tan eğitime destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Aras EDAŞ, bu kapsamda güzel bir proje gerçekleştirerek Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Aras EDAŞ, bu kapsamda güzel bir proje gerçekleştirerek Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımında bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ, eğitime verdiği destek ile sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı müfredatına yüksek gerilim hatlarında çalışma dersinin eklenmesiyle Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne destek olan Aras EDAŞ, öğrenciler için okul içinde eğitim sahası oluşturdu.

Ağrı'da Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin müfredatına yüksek gerilim hatlarında çalışma dersi konulması üzerine, uygulamalı eğitim sahasına ihtiyaç duyuldu. Bunun üzerine okulun elektrik hocalarından Ferdağ Düzkaya ve Erhan İnan tarafından bir proje başlatıldı.

Projede öncelikli olarak okul bahçesinin bir bölümü uygulamalı eğitim sahası olarak belirlendi. Daha sonra kullanılacak malzemelerin tespiti yapıldı. Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Halil İbrahim Gök ile görüşen hocalar, malzeme listesini paylaşarak yardım istedi.

Eğitime her koşulda destek verdilerini dile getiren Halil İbrahim Gök, "Hocalarımız projelerinden bahsetti, çok hoşumuza gitti. Her türlü yardımı sağlayacağımızı söyledik. Öğrencilerin eğitim esnasında kullanmaları için A tipi direk ile kafes direk, klemens ve kablo malzemelerinin teminini sağladık. Bu projede yer alarak geleceğimizin neferleri olan öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan hocalardan Ferdağ Düzkaya ise "Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde eğitim almaları ve eğitimin gereklerini yerine getirmelerini sağlanmak için bu sahayı hazırladık. Bu sayede çocuklarımız hem teorik hem de uygulama eğitimi almış olacak. Gerekli malzemelerin temini için desteklerini esirgemeyen Aras EDAŞ'a okulumuz ve öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - AĞRI

Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek
Aras EDAŞ'tan eğitime destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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