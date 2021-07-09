Aras EDAŞ'tan Ağrı'ya pozitif ayrımcılık
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Aras EDAŞ'tan Ağrı'ya pozitif ayrımcılık

Aras EDAŞ'tan Ağrı'ya pozitif ayrımcılık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, düzenlediği basın toplantısında Ağrı'ya yaptıkları yatırımları konuştu.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, düzenlediği basın toplantısında Ağrı'ya yaptıkları yatırımları konuştu.

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) Genel Müdürü Fikret Akbaş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konuk Evinde düzenlendiği basın toplantısında Ağrı'da geçmişte yaşanan elektrik şebekesi sorunu nedeniyle, kente elektrik hizmeti noktasında pozitif bir ayrımcılık yaptığını dile getirdi.

Ağrı'ya yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Fikret Akbaş, 7 il, 58 ilçede ve köylere elektrik dağıtımı noktasında hizmet verdiklerini belirterek, "7 il içerisinde Ağrı'ya pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü Ağrı'nın gerçekten ihmal edildiğinin farkına vardık. Ağrı'nın şebekesinin bu halkın hizmetini karşılayamayacak durumda olduğunun farkında vardık. Bu nedenle bu güne kadar yaklaşık 500 milyon liralık şebekeler için yatırım yaptık. Buradaki hedefimiz bölge insanına, ticaretine, sanayisine, turizmine ve eğitimine enerji yönüyle katkı sağlamak. Nihai hedefimiz vatandaş enerji kesintisini unutturmak." şeklinde konuştu. - AĞRI

Aras EDAŞ'tan Ağrı'ya pozitif ayrımcılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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