Aras Dağları'nın çorak toprakları badem çiçekleriyle süslendi
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Iğdır, Güncel

Aras Dağları'nın çorak toprakları badem çiçekleriyle süslendi

Iğdır'daki Aras Dağları'nın çorak arazileri, sürdürülen erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında ekilen bademlerin çiçek açmasıyla renklendi.

10.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:23
Aras Dağları'nın çorak toprakları badem çiçekleriyle süslendi

Iğdır'daki Aras Dağları'nın çorak arazileri, sürdürülen erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında ekilen bademlerin çiçek açmasıyla renklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde bir süre önce başlatılan erozyonla mücadele çalışması kapsamında 2 milyon badem tohumu toprakla buluştu.

Ekilen tohumlardan yaklaşık yüzde 70'i fidan haline gelerek yetişti. Toprakların üstünü adeta bir örtü gibi kaplayan binlerce fidan, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Başlatıldığı günden bugüne, bölgede yaşanan erozyonun büyük oranda durdurulmasını sağlayan projeyle geçmişte çoraklığıyla anılan dağları süsleyen badem ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Bu yıldan itibaren köylülere gelir sağlaması planlanan badem ağaçları çiçeklendikleri onlarca yüksek noktada görenlere doyumsuz manzaralar sunuyor.

Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Orman Genel Müdürlüğünce yürütüldüğünü ve bugüne kadar olumlu sonuç alındığını söyledi.

Yaklaşık 5 bin 400 dönüme yakın alanda toprak muhafaza ve erozyonla mücadele çalışması yapıldığını belirten Tazegün, "Saha önce korumaya alındı, daha sonra toprak işlemesi yapıldı. Yöremiz kurak olduğu için buraya badem tohumu ekilerek hem saha korundu hem de toprak kaybı önlenmiş oldu." dedi.

Tazegün, mücadele çalışmasıyla erozyonun neredeyse tamamen durduğunu aktararak, "Ekilen tohumlar ve yapılan korumayla sahada bulunan badem ağaçlarımız çiçek açtı. Erozyonla mücadele için yapılan bu çalışmayla artık burada erozyon var diyemeyiz çünkü hem toprağın üzeri mevcut otla korunmaya alındığı için hem de teraslama yaptık, bu yapılan çalışmanın en önemli özelliklerinden birisi de yağmur veya kar suyunu toprağın altına geçirip yer altı sularımızı zenginleştirmesi yönünde de bir katkısı var. Bu bölgedeki derelerin berrak akması artık toprağın akmadığını gösterir." diye konuştu.

"Köylüye gelir kapısı olacak"

Dağlarda açan çiçeklerin hayata geçirilen projenin ne derecede başarılı olduğunun da göstergesi olduğunu ifade eden Tazegün, şunları söyledi:

"2017, 2018 ve 2019 yıllarında bu bölgede badem tohumu çalışması yaptık. Günümüzde bu çalışmanın başarısının göstergesi, bu dağları, çorak toprakları kaplayan badem ağaçlarıdır. Badem ağaçları sadece erozyonu engellemiyor, aynı zamanda kazanç da sağlıyor. Genel Müdürlüğümüz de programlarında her zaman köylüye gelir getirici türlere önem veriyor. Badem ağaçları köylüye gelir kapısı olacak."

Kaynak: AA

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