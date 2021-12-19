Aras, CHP çalıştayına katıldı

BODRUM, MUĞLA (İHA) - CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumcu belediye anlayışının halka dokunması, halka yarar sağlamasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı kapsamında, 56 mahallesi bulunan Bodrum'da 3 mahalleyi acil eylem planının odağına aldıklarını, yoksullaşma riski taşıyan 10 mahalleyi de izlediklerini açıkladı.

Kayseri'de düzenlenen "Kara Kış Fonu" ana temalı CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı' kapsamında Bodrum'da başlatmış oldukları çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bodrum Belediyesi olarak sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini kaydeden Ahmet Aras, "Toplumcu belediye anlayışımızın halka dokunması, halka azami yarar sağlaması önceliklidir. Bodrum'un lüksün, zengin yaşamın karşılığı olmadığı, kentimizin tüm halkımıza ait olduğu gerçeğini uygulama alanına taşıyoruz. Biz belediyecilik anlayışımız ile hizmetin gitmediği, geciktiği yerler bırakmamak için çabalıyoruz."

Bodrum'un çeşitli mahallerinde yaşayan, pandemi ve derinleşen ekonomik krizle birlikte inşaat, turizm, temizlik gibi sektörlerde yoksullaşan, günlük, güvencesiz çalışarak geçimlerini sağlayan yaklaşık bin hane tespit ettiklerini açıklayan Başkan Aras, "Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı' kapsamında, 56 mahallesi bulunan Bodrum'da 3 mahalleyi acil eylem planının odağına aldıklarını, yoksullaşma riski taşıyan 10 mahalleyi de izlemeye aldıklarını söyledi.

Tespit edilen mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik profilleri, kamu-belediye hizmetlerine erişimleri ve beklentilerinin dikkate alınarak; somut, gerçekçi ve ihtiyaçlara yönelik acil veri hazırlanacağını belirten Aras, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sağlıklı bir izleme ve değerlendirme yürütülebilmesi için; konusunda uzman sosyal hizmet uzmanlarımızın derinlemesine yaptığı görüşmelerle belediyemizin politikalarına ışık tutacak veriler elde edilecek. Hanelerin güçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarına başlanacak daha da önemlisi sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla izleme ve değerlendirme yapılacak. Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere mahallelerde çocukların eğitimlerini, kadınların kapasitelerini güçlendirecek merkezler kurulacak. Saha ziyaretinde pandemi ve sonrası ekonomik krizin derinleşmesi ile özellikle kadınlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir. Belediye olarak bu konuda da kadınlara uzman desteği sağlanacak." - MUĞLA