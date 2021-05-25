Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli kaç yaşında, aslen nerelidir? Aras Bulut İynemli'nin biyografisi...

Çukur dizisiyle büyük beğeni toplayan yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli, Koğuştaki Mucize filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Son dönemde adını sıkça duyduğumuz Aras Bulut İynemli kimdir? Aras Bulut İynemli aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle ismini duyuran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, İçeride dizisinde birlikte oynadığı rol arkadaşı Çağtay Ulusoy ile birlikte dönemin en çok konuşulan yapımının başrolündeydi. Son dönemde birçok kişi tarafından internette merak edilen Aras Bulut İynemli hakkındaki detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

Aras Bulut İynemli 25 Ağustos 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ağabeyi tiyatrocu, ablası da ses sanatçısı olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesinde Uçak Mühendisliği okumuştur.

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

2012 yılında çekimleri tamamlanan, 2013 Mart ayında Türkiye gösterime giren Mahmut ile Meryem filminin başrolüdür. Ancak filmde Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu birçok eleştirmen tarafından beğenilmemiştir.

2013 yılında Çağan Irmak tarafından keşfedilmiş ve Deniz Celiloğlu ile "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynamıştır. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı engelli İhsan karakteri ve oyunculuğu beğenilmiştir.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid olarak rol almıştır.

Maral: En Güzel Hikayem, yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, başrollerini Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı TV8'in ilk iç yapımlar dizisidir. Dizinin ilk bölümü 5 Mart tarihinde seyircilere sunulmuştur. 21 Mayıs'ta sezon finali yapmıştır.

2016-2017 yılları arasında İçerde adlı dizide Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Bu dizide Mert Karadağ/Umut Yılmaz karakterlerini canlandırmıştır.

2017 yılından beri Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı adlı başrol karakteri canlandırmaktır. 2019 yılında 7. Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde Memo karakterini canlandırmıştır.

FİLMOGRAFİ

Dizi

2009 Arka Sokaklar Şeref Konuk oyuncu Kanal D

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Mete Akarsu Yardımcı oyuncu Kanal D

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Bayezid Yardımcı oyuncu Star TV

2015 Maral: En Güzel Hikayem Sarp Altan Başrol oyuncusu TV8

2016-2017 İçerde Umut Yılmaz/ Mert Karadağ Başrol oyuncusu Show TV

2017-günümüz Çukur Yamaç Koçovalı Başrol oyuncusu Show TV

2019 Çarpışma Yamaç Koçovalı Konuk oyuncu Show TV

Sinema

2013 Mahmut ile Meryem Mahmut Başrol oyuncusu

2013 Tamam mıyız? İhsan Başrol oyuncusu

2017 Martıların Efendisi Ateş Konuk oyuncu

2019 7. Koğuştaki Mucize Memo Başrol oyuncusu