Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver Yeniden Kamera Karşısına Geçti
Aras Bulut İynemli ile Aslı Enver, reklam filmi için ikinci kez birlikte kamera karşına geçti. İkilinin reklam filmi ünlü oyuncuların hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Çukur dizisinin başarılı oyuncusu Aras Bulut İynemli ve İstanbullu Gelin dizisinin Süreyya'sı Aslı Enver, ilk reklam filminde büyük beğeni toplayınca DeFacto'nun kış mevsimine özel hazırladığı reklam filmi için ikinci kez birlikte rol aldı.
İKİLİNİN UYUMU GÖZLERDEN KAÇAMADI
Hem Aras Bulut İynemli'nin hem de Aslı Enver'in hayranlarından tam not alan reklam filminin çekimlerinde ikilinin uyumu gözlerden kaçmadı.
İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDILAR
Kışın olmazsa olmazı kabanlarla kamera karşısına geçen başarılı oyuncular, samimi tavırlarıyla herkesi etkilemeyi başardılar. Aras Bulut İynemli ve Aslı Enver reklam filmindeki sıcak davranışlarıyla izleyicilerden de tam not aldılar.
YORUMLAR (6)
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Ya bu kızda ne tip var nede güzellik nedir ki albenisi anlamıyorum ????Cevap Yaz 6 12 Yayından KaldırMEBRURE: sıcakkanlı, hoş10 Yayından KaldırM.Y: Kesin kadınsın erkek gözüyle bakmadığın belli . .10 2 Yayından Kaldır
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Aslı ENVER KAVAK YELLERİNİ MİNE ERGUN YENİ DİZİSİ İĞRENÇCevap Yaz 4 10 Yayından KaldırRİCARDO QUARESMA Q7: KAVAK YELLERİ İNADINAAAAAAAAAAAAAAAAA7 1 Yayından Kaldır