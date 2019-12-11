Aras Bulut İynemli'den Can Yaman yanıtı
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Aras Bulut İynemli'den Can Yaman yanıtı

Çukur dizisinin Aras'ı Aras Bulut İynemli, Etiler'de sevgilisi Bige Önal ile yemek yedi.

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46

dizisinin Aras'ı , Etiler'de sevgilisi Bige Önal ile yemek yedi. Çıkışta aldığı ödüllerle ilgili konuşan İynemli, ekip arkadaşlarını anmadan edemedi. Konu Kansersiz Yaşam Derneği'nin gecesinde gündeme gelen esprisine gelince ise Aras Bulut İynemli konuyu değiştirmek istedi.

tv100'de cumartesi saat 09.00'da ekrana gelen Hattı programının haberine göre ünlü oyuncu ısrarla "İşle ilgili ve benimle ilgili soru sor" dedi. "Can Yaman'la beraber oynar mısınız?" sorusuna ise "Proje seçiyoruz, hikayelere hizmet ediyoruz" dedi.

Aras Bulut İynemli muhabirlerin, "Çok başarılısınız, kendinizi Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerle kıyaslıyor musunuz?" sorusuna, "Kıyaslama yok, ben işimi yapıyorum. Son filmimiz 5 milyondan fazla izlendi. Bu mutluluk verici" cevabını verdi.



Haber Videosu

: Aras Bulut İynemli'den Can Yaman yanıtı
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