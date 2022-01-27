Arapsaçı filmi nerede çekildi? Arapasaçı filmi ne zaman çekilmiştir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda vizyona giren film, tv ekranlarında yayınlanan sinema kuşağında kendine yer buluyor. Arapsaçı filminin oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Arapsaçı filminin konusu

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU

Film, eski bir aktörün şöhretli zamanlarından kalan deri ceketin, tesadüfi olaylar sonucunda kesiştirdiği farklı insanların hayatlarını anlatıyor.

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.

ARAPSAÇI OYUNCULARI

2018 yılında vizyona giren Arapsaçı filminin başrollerini Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever ve Açelya Topaloğlu paylaşıyor. Üçlüye kadroda Köksal Engür, Ayhan Taş, Burak Satıbol eşlik ediyor.

ARAPSAÇI NEREDE ÇEKİLDİ?

Arapsaçı filminin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği görülüyor.

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