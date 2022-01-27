Arapsaçı Filmi konusu nedir? Arapsaçı filmi oyuncuları ve Arapsaçı filmi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Arapsaçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arapsaçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Arapsaçı filmi konusu nedir, Arapsaçı filmi oyuncuları kimler ve Arapsaçı filmi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Hakan Meriçliler, Şinasi Yurtsever, Açelya Topaloğlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 30 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Ömer Faruk Yardımcı

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