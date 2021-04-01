Araplı beldesinde 5 bin fidan toprakla buluştu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluştu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluştu.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, AA muhabirine, Yaycılar Mahallesi ve Araplı Büyükdere mevkisinde, halkın katılımı ile fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikimine katılan tüm kadınları salgından sonra Çanakkale'ye götüreceklerini belirten Ertuğrul, "Dikilen fidanlarımız fındık, ceviz, ıhlamur, çınar, dut ve hünnaptan oluşuyor. Fidan dikim programına katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen