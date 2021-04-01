Araplı beldesinde 5 bin fidan toprakla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Araplı beldesinde 5 bin fidan toprakla buluştu

Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel
Araplı beldesinde 5 bin fidan toprakla buluştu

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluştu.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde, belediye tarafından düzenlenen etkinlikte 5 bin fidan toprakla buluştu.

Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, AA muhabirine, Yaycılar Mahallesi ve Araplı Büyükdere mevkisinde, halkın katılımı ile fidan diktiklerini söyledi.

Fidan dikimine katılan tüm kadınları salgından sonra Çanakkale'ye götüreceklerini belirten Ertuğrul, "Dikilen fidanlarımız fındık, ceviz, ıhlamur, çınar, dut ve hünnaptan oluşuyor. Fidan dikim programına katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Caner Erkin Burak Yılmaz İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Araplı beldesinde 5 bin fidan toprakla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:13:14. #1.16#
title