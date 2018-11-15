Araplar Yalova'da Emlak Piyasasını Ele Geçirdi

Yalova'da Arap turist sayısında beklenen patlama gerçekleşti. Adeta Yalova'ya akın eden turistler, Termal'in yanı sıra il merkezi ve Çınarcık'ta da yoğunluk gösteriyor.

Arapların son zamanlarda Yalova'ya ilgi göstermesinden dolayı Arap emlakçılar Türk emlakçıları solladı. Yalova'da emlak piyasasında Arapların atağa geçmesi Yalovalı emlakçıların işlerinde sekteye uğramalarına sebebiyet verdi. Yurt dışı konut satışlarının Arap emlakçılar tarafından yapılması yüzünden yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren Yalova Emlakçılar Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, "Aşağı yukarı 23 seneden beri emlak sektöründeyim. 21 senede kazandığımızı 2 senede yitirdik. Ben şahsım adına değil, bütün emlakçılar adına konuşuyorum. Bizden fazla Arap var. Arapları kınamak şeklinde değil, bizlere yönelmesini istiyoruz. Çünkü Araplar kendi dostlarıyla beraber yaptıkları alışverişlere çok fazla para ödüyorlar. Ama direkt bizlere geldiği zaman yüzde yüz farkı görecekler. Şu anda zaten Fatih Caddesi'ne girdiğiniz zaman görürsünüz. Biliyorsunuz ki emlak sektörünün devletimize çok büyük bir faydası vardır. Devletimiz bizlerden faydalanmak istemiyorsa Araplar ile çalışmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fatih Caddesi'nde senelerdir emlakçılık yapan Mahsur Şarkanat, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Emlak piyasasına Arapların el atmasıyla artık bizim Araplar ile bir ticari boyutumuz kalmadı. Onlardan ticari anlamda artık eskisi gibi faydalanamıyoruz. Kendi aralarında bunu sağlamaya çalışıyorlar. Biz de doğal olarak devre dışı kalıyoruz. Onların herhangi bir vergisi yok, herhangi bir kuruma üyeliği yok, bu yüzden onlar bizden daha fazla kazançlı çıkmaktadır. Bu konuda da biz mağduruz. Kendileri ayak üstü işler yapıyorlar, bizimle bir bağlantıları yok. Herhangi bir yerlere kiraları da, vergileri de yok" dedi. - YALOVA