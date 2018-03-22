Araplar Türk Kahveli, Avrupalılar Antep Fıstıklı Helva Seviyor

ARİF YAVUZ - Lokumu, kaymağı, sucuğu ve termaliyle markalaşan Afyonkarahisar'da üretilen birbirinden farklı helva çeşitleri de iç pazarın yanı sıra birçok ülkeden talep görüyor.

Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi buluşturarak 4 kuşaktır üretim yapan " Helvacızade Hacı Kadir" işletmesinin sahibi Serkan Ayhopa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin 1932 yılında klasik tahin helvası ile başladığı üretimi, kürek, yazlık, kandil ve leblebili helva gibi pek çok çeşitle sürdürdüklerini söyledi.



Ayhopa, klasik tahin helvasının içeriğinin tahin, şeker ve çöven suyundan oluştuğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"Tahini, Fethiye ve Köyceğiz'den getirttiğimiz yerli susamdan yapıyoruz. Kullandığımız tatlandırıcıda Afyonkarahisar pancar şekerini kullanıyoruz. Çöven suyu da ağaç kökünün suyudur. Bunlar olmazsa, helva olmaz. Afyonkarahisar helvasına lezzet veren de bu üç bileşendir. Bunların haricindeki susam ve şeker benzerleri görünüşte helva olur fakat bizim helvamızın damak tadını vermez. Bizim müşteri portföyümüz 'eskiden dedeleri bizden helva alırmış şimdi artık torunları alıyor' şeklinde devam ediyor. Artık müşterilerimizin de helvada bir damak tadı oluştuğu için bir bağımlılık söz konusu."



Ayhopa, formüllerinin dede yadigarı olduğunu aktardı.

Helva üretiminin önce şekerin kaynamasıyla başladığını anlatan Ayhopa, "Tahin ve çöven suyu ilk önce kürekle yoğurulur, sonra elle yoğurulmayla devam eder. Helvanın damak tadını oluşturan, içerisindeki lifleri ancak bu şekilde sağlayabiliriz." diye konuştu.

"Üretimin yüzde 40'ı ihracata gidiyor"

Tesislerinde yılda 250 ton helva üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Ayhopa, geleneksel lezzetlerinin yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.



Avrupa ve Kuzey Afrika ülkelerine helva ihracatı yaptıklarına dikkati çeken Ayhopa, şunları kaydetti:

"Helva üretimimizin yüzde 40'ını yurt dışına gönderiyoruz. İhracatta özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya, İngiltere ve Belçika başı çekiyor. Kuzey Afrika ülkelerinden de Cezayir ve Libya'ya ürün gönderiyoruz. Avrupa ülkeleri genellikle Antep fıstıklı ve special kürek helvamızı çok seviyor. Yoğun miktarda bu ürünleri gönderiyoruz. Afrika ülkeleri de kakaolu ve Türk kahveli helvalara bayılıyor. Yurt dışı pazarına 4 yıldır çıkıyoruz. Her yıl rakamlarımız artarak devam ediyor. Bu da ürünlerimizin kalitesini ortaya koyuyor. Yurt içinde de helvalarımızı hem İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlere gönderiyoruz hem de Afyonkarahisar'daki perakende mağazalarımızda satışını yapıyoruz."

Helva ustası Güngör Ceylan da 18 yıldır helva üretiminde çalıştığını belirterek, Afyonkarahisar'ın lokum ve şekerlemenin yanı sıra helvacılıkta da iddialı olduğunu söyledi.

Ceylan, üretilen çeşitler arasında klasik, kakaolu, Antep fıstıklı, kandil ve yaz helvalarının büyük beğeniyle tüketildiğini aktardı.