Araplar gemi ile geldi

MUĞLA - Bodrum'a bu sezon 3. Kez gelen Orient Queen, 195 Lübnanlı turist getirdi.

Santorini'den gelerek sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen Bahama Bayraklı gemide 195 Lübnanlı yolcu ve 144 personel bulunuyor. 121 metre uzunluğunda 16 metre genişliğindeki lüks gemiden inen yolcular, Cumhuriyet Caddesi ve Kale Caddesi'nde alışveriş yaptı. Kimi turistler de ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken bazı yolcular da bunaltıcı sıcakta denize girerek serinlemeye çalıştı.