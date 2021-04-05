Arapgirspor 37. yılını kutluyor
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Arapgirspor 37. yılını kutluyor

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor
Arapgirspor 37. yılını kutluyor

Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz, kuruluşlarının 37. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arapgirspor Kulübü Başkanı Metin Akyüz, kuruluşlarının 37. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akyüz, mesajında, hikayelerinin 1984'de Arapgir ilçesinde başladığını belirtti.

Kulübün başarı hanesine en büyük imzayı atan ve seneyi devriyeler yaşatan büyüklerine selam gönderen Akyüz, şunları kaydetti:

"Yolunuzda yürümek ve belirttiğiniz ilkelere her geçen gün yenilerini ekleyerek başarı ve gelecek için mücadele verdiğimiz tüm mecralarda emeğinizin izlerini bir adım daha öteye taşıyoruz. Son 2 yıl içerisinde futbol branşı ile başlayan hikayemizi voleybol branşında şubeleşerek taçlandıran Arapgirspor Kulübümüz ilçede kadın sporcularımız için bir övünç vesilesi ve ilk olmanın gururunu taşıyor. Zor günlerin içerisinde bölgenin ihtiyaçlarına ve tesisleşme için yapılacak plan, proje çalışmalarında tüm lobi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Arapgir ve türkülere konu 5 ilin cazibe merkezi olmak için attığı adımlarda Arapgir gençliğinin sesi olmaya devam ediyor. İşte bu ruh ve içimizdeki Arapgirspor sevgisi ile seneler içerisinde amatör ruhunu profesyonel samimiyetle rakipleri karşısında sergileyen tüm takım oyuncularımıza, bilgisini esirgemeyen ve liyakati ile bize ışık olmuş tüm yöneticilerimize, desteğini, gönlünü, adanmışlığını, yağmur çamur dinlemeden geldiği tribünlerde haykıran taraftarımıza, aynı yolu yürüyeceğimiz ve yılmaz bir ruhla taşıdığımız bayrağı teslim edeceğimiz gelecek kuşaklara teşekkürü ve minneti bir borç biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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