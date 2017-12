Arapgir 'Sakin Şehir' Oluyor

Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliğine üyelik süreci tanıtım toplantısı Arapgir ilçesinde yapıldı.



30 ülkede 208 üyeye yayılan Cittaslow hareketi, 'Yavaş yaşam, yavaş yemek' felsefesini kente taşımayı amaçlıyor ve bu yönde 72 kriter uyguluyor. Türkiye'de de hali hazırda 14 Cittaslow kent yani sakin şehir bulunuyor.



Malatya'da da Arapgir ilçesi bu statüye kavuşmak için ilde ilk müracaat eden ilçe oldu. Samime Aydınlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Arapgir ilçe Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Mehmet Tümer, CHP Arapgir ilçe Başkanı Hüseyin Akşahin, Belediye meclis üyeleri ile daire amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.



Toplantıda konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Biz yarıştığımız sahada bir kritere ihtiyaç var ve bu kriterin adı evrensel kriter olması lazım. Cittaslow dediğimiz aslında bir kentin yağmacılar tarafından kentlerden oluşan çıkarcılar tarafından yerelliğe bakmadan her şeyi kendisi için tasarladığı zincir marketler diye tarif edeceğiz, birçok oluşumun önünü kesen yerelliğin genelliğe doğru adım attıran bir süreç. Dolayısıyla bize lazım olan bir süreç. Kriterleri de bu aksamda sakin modunda yavaş yavaş tercihlik esasıyla ile devam eden bir süreç" dedi



Programda bir konuşma yapan Seferihisar Belediye Başkanı ve Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı, Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer ise Cittaslow'un ne olduğunu ve logosunun ne anlama geldiği hakkında detaylı bilgiler verdi. Arapgir'in sağlam kökler üzerinde oturan bir medeniyet olduğunu her yerde gördüklerini ifade eden Soyer, "Belediye başkanımız çok şanslı böyle bir kentte başkanlık yaptığı için ama kentte çok şanslı böyle bir başkanla buluşmuş olduğu için. Çünkü başkanların asıl işi kentin önüne vizyon koymaktır, kentlisine, yaşlısına, kadına, çocuğa ilham vermektir, umut vermektir, bunu mükemmel yapıyor başkanımız. Biz Cittaslow markası ile Arapgir'in buluşmasını çok arzu ediyoruz. Elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapacağız. Bu bir yolculuk, yolculuğun başlangıç noktasındayız. Geçmişte yapılan hazırlıkları üst üste koyacağız bundan sonrasında da inşallah Arapgir'i uluslararası bir marka ile buluşturacağız" diye konuştu



Yapılan konuşmaların ardından ilçenin tarihi ve kültürel yerlerinin gezilmesiyle devam eden program Arapgir'in zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin Millet Han'da konuklara ikram edilmesiyle son buldu. - MALATYA