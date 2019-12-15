Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti
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Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti

Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Hami Aydınlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle huzurevini ziyaret etti.

15.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:12
Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ve öğrenciler huzurevini ziyaret etti

Kaymakamı Mustafa Dilekli, Hami Çok Programlı öğrencileriyle huzurevini ziyaret etti.

Kaymakam Dilekli ve öğrenciler, ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet edip, anılarını dinleme fırsatı buldu.

Ziyarette konuşan Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, öğrencilerin ve yaşlıların böyle bir etkinlikte bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin büyüklerine karşı saygı ve sevgi bilinci aşılamayı hedeflediklerini anlatan Dilekli, "Öğrencilerin, huzurevindeki büyükleriyle sohbet edip hayat tecrübelerinden yararlanmalarının, onların sosyal ve kültürel gelişimlerine olumlu katkılar sağlayacaktır." dedi.

Öğrenciler huzurevi sakinleriyle şarkılar söyleyerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA
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