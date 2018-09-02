Arapgir İlçesine 30 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce Arapgir ilçesine 30 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldı.

MASKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmalarına devam ediliyor.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Akçadağ, Arguvan, Doğanyol, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge ve Yazıhan ilçe merkezlerindeki çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "İlçe merkezlerindeki çalışmalar kapsamında Arapgir ilçe merkezinde maliyeti 30 milyon lira olan 171 kilometrelik altyapı çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamda 85 kilometrelik içme suyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasını gerçekleştireceğiz. 2 bin 250 abone bağlantısı, bir tane bin 500 tonluk depo ile 200 tonluk ikişer depo inşa edeceğiz. Ayrıca 2 bin 35 muayene ve 4 bin 500 parsel baca çalışmasını yaparak, ilçenin kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyeceğiz. İlçede bin metrelik içme suyu ile 10 bin 971 metrelik kanalizasyon hattı döşedik. Arapgir'de ve kent genelinde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.