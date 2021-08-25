Arapgir'de lokma etkinliği düzenlendi
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Arapgir'de lokma etkinliği düzenlendi

Arapgir'de lokma etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Spor

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşların düzenlediği lokma etkinliğine katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşların düzenlediği lokma etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Alıçlı Mahallesinde muharrem ayı dolayısıyla mahalle sakinlerinin düzenlediği lokma etkinliğine katılan Cömertoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Cömertoğlu, Kerbela'da tarihin en acı olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Alıçlı Mahallemizde muharrem matemi ve lokmasına ortak olduk. Dualarımız insanlığın barışı ve huzuru için. Bugün bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tutulan tüm oruçları Hak kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Lokma etkinliğine, Elazığ'ın Ağın İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, CHP Arapgir İlçe Başkanı Muharrem Yedekci ile mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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