Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Haber
Türkiye, Malatya, Arapgir

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde Korona Virüs salgınına karşı boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı.

20.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:36
Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

MALATYA - Malatya'nın Arapgir ilçesi'nde Korona Virüs salgınına karşı boşalan sokak ve caddeler kar yağışı ile beyaz bir örtüyle kaplandı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs vakası her geçen gün artarken,salgına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı.Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısını dikkate alan Arapgir'liler, yoğun kar yağışı ile birlikte sokaklardan tamamen boşalttı. Kar yağışı ile beyaz örtü ile kaplanan ilçe hayalet kente döndü. Acil bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmayan ilçe halkı, cemaatle hamaz kılınmasının yasaklanmasının ardından ise tamamen dışarıyla bağlantısını kopardı. Camilerde, dışarıda işi olan az sayıda kişi tek başına ibadetini yaparken görüntülenen ilçede, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hem hijyen ve dezenfekten çalışmaları hem de karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer ilçe halkının evde kalmasına yönelik uyarılarını tekrarlarken panik yapılmaması ve şüphe durumunda ise en yakın sakın kuruluşlarına müracaat edilmesi konusunda ikazlar yapıyor.

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haber
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde üst düzey yetkilisi Halide Tarı etkisiz hale getirildi
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son Dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Play-off sistemine geçebiliriz
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Rita Wilson Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Arapgir'de korona endişesiyle boşalan sokaklar karla kaplandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 21:20:20. #1.14#
title