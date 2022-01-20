Arapgir'de kar yağışı sonrası yollarda çalışma başlatıldı - Haberler
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Arapgir'de kar yağışı sonrası yollarda çalışma başlatıldı

Arapgir'de kar yağışı sonrası yollarda çalışma başlatıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Arapgir'de Salı gününden itibaren etkili olan kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçede etkili olan kar yağışının ardından, karla mücadele çalışması da başladı. Arapgir'de Salı gününden itibaren etkili olan kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezini temizleyen ekipler, araç güzergâhlarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda Arapgir Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Arapgir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte yolları açarak vatandaşların evlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı.

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Hisarcık, Salı, kar, Güncel, Haber

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