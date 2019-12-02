Arapgir'de kan bağışı

02.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:37

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, kan bağış programı düzenlendi.



Türkiye Kızılay Derneği Malatya Kan Bağış Merkezi tarafından Arapgir ilçesinde kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için Hükümet Konağı giriş katında kan bağışı programı gerçekleştirildi.



Ayrıca kan bağışı organizasyonuna ilçe emniyet teşkilatı da destek vererek, emniyet teşkilatı olarak kan bağışında bulundular.



Kan bağışı organizayonuna vermiş olduğu önem ve destekten dolayı, Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan tarafından, İlçe Kaymakam Vekili Mustafa Dilekli'ye ve İlçe Emniyet Amir Vekili Hasan Yasin Karaca'ya teşekkür plaketi verildi.



Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Barış Turan, belli bir program çerçevesinde zaman zaman diğer ilçelerde de kan almaya devam edeceklerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA