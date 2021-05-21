Arapgir'de İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi
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Arapgir'de İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi

Arapgir'de İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail'in, Filistinlilere karşı yaptığı katliam, Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

İsrail'in, Filistinlilere karşı yaptığı katliam, Malatya'nın Arapgir İlçesi'nde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi.

Cuma namazı sonrası toplanan bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'i protesto ettiler.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüş olaysız sona erdi. - MALATYA

Arapgir'de İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi
Arapgir'de İsrail'e tepki için yürüyüş düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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