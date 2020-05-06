Arapgir'de fırıncılar denetlendi
06.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:48
Malatya'nın Arapgir ilçesinde fırınlarda hijyen ve ekmek gramaj denetimi yapıldı.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde fırınlarda hijyen ve ekmek gramaj denetimi yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta amirliği tarafından ilçede denetimler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ilçede bulunan fırınlarda, hijyen kuralları, ekmek gramajları ve iş yeri ruhsatları incelendi.
Yapılan denetimlerde ilçede bulunan fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı açısından olumsuzluğun olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA