Arapgir'de fırıncılar denetlendi

Malatya'nın Arapgir ilçesinde fırınlarda hijyen ve ekmek gramaj denetimi yapıldı.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde fırınlarda hijyen ve ekmek gramaj denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta amirliği tarafından ilçede denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçede bulunan fırınlarda, hijyen kuralları, ekmek gramajları ve iş yeri ruhsatları incelendi.

Yapılan denetimlerde ilçede bulunan fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı açısından olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA